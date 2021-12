Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Ein Mann beschädigte am Dienstagmorgen einen Mazda in Weimar Schöndorf. Mit seinem Renault fuhr er auf das parkende Fahrzeug auf und beschädigte dieses. Der Unfallverursacher hielt kurz an und betrachtete die Schäden. Von einem Zeugen wurde er auf den Vorfall angesprochen. Der Mann seinerseits reagierte nicht, stieg wieder ein und fuhr davon. Die Ermittlungen zu dem Unfallverursacher laufen. Es wurde ein Verfahren wegen des Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

