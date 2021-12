Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durstig unterwegs

Jena (ots)

Scheinbar sehr durstig war am Montagvormittag ein junger Mann in Jena. Der 19-Jährige betrat einen Supermarkt in der Karl-Marx-Allee in Jena. Als Kunde "getarnt" begab er sich zielstrebig zum Warenträger, in dem diverse Biersorten gelagert waren. Weil er schier unaufhaltsamen Durst hatte, nahm der 19-Jährige eine Bierflasche aus dem Regal, setzte an und leerte diese. Anschließend stellte er die geleerte Glasflasche einfach wieder ins Regal. Ein Mitarbeiter, welcher das "Schauspiel" beobachtete, informierte die Polizei. Der junge Mann war sich keiner Schuld bewusst, da er ja die leere Flasche wieder ins Regal stellte und nicht einfach mitgenommen hatte. Zwar war sein Durst gestillt, die Anzeige wegen Diebstahls hat er aber nun trotzdem in der Tasche.

