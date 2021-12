Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Weimar (ots)

Leicht verletzt wurde gestern Mittag eine Frau bei einem Unfall in Gelmeroda. Eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin bemerkte zu spät, dass eine vor ihr fahrende Frau im Opel nach links abbiegen wollte. Da sie erst den Gegenverkehr passieren lassen musste, hielt sie an. In der Folge fuhr ihr die Fahrerin des Hyundai auf. Durch den Aufprall wurde die 46-jährige Frau aus dem Opel leicht verletzt. An den Autos entstand unfallbedingter Sachschaden.

