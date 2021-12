Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fuhr gegen Laternenmast

Altenburg (ots)

Rositz: Am 02.12.2021, gegen 10:05 Uhr wollte eine 43-jährige Ford-Fahrerin "An der Hohle" rückwärts ausparken. Dabei bemerkte sie einen dahinterstehenden Laternenmast vermutlich zu spät und stieß mit diesem zusammen. Am Pkw und am Laternenmast entstand Sachschaden. Verletzt wurde sie glücklicherweise nicht.

