Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Gemeinderaum eingedrungen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Schmölln: Unbekannte trieben ihr Unwesen am Lindenberg in Schmölln, so dass nunmehr die Polizei ermittelt. In der Nacht vom 01.12.2021 zum 02.12.2021 öffneten sie gewaltsam insgesamt 2 Fenster und drei Türen des Gemeinderaumes der Kirche auf. In der Folge durchsuchten die Einbrecher das Objekt, stahlen nach derzeitigen Erkenntnissen allerdings nichts. Die Altenburger Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell