Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit geklautem Moped unterwegs

Weimar (ots)

Nach Zeugenhinweisen trafen Polizeibeamte gestern Nachmittag auf zwei Jugendliche (14, 17), die in Bad Berka mit einem Moped unterwegs waren. Aufgefallen sind sie, da sie in der Dämmerung ohne Licht und Helm unterwegs waren. Eine genauere Betrachtung ergab zudem, dass der 17-Jährige, der die Simson fuhr, keinen Führerschein hat. Zugelassen war das Moped auch nicht. Dies könnte an der Tatsache gelegen haben, dass dieses gestohlen wurde. Ob es sich bei den beiden auch um die Täter zum Diebstahl handelte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

