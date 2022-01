Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher wirkt berauscht

Gronau (ots)

Vom Fahrbahnrand angefahren ist ein Unbekannter am Sonntagabend gegen 17.25 Uhr in Gronau. Als gerade ein Gronauer mit seinem Fahrzeug an dem auf der Ochtruper Straße geparkten VW Passat vorbeifuhr, lenkte dessen Fahrer seinen Wagen in den fließenden Verkehr, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher hielt an, stieg aus und sah sich den Schaden an. Augenscheinlich stand der Unbekannte unter dem Einfluss von Rauschmitteln, schilderte der Geschädigte. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein, stieg der Unbekannte wieder in seinen Wagen und fuhr zunächst in Richtung Ochtrup davon, um dann in die Vereinsstraße abzubiegen. Am Heck des flüchtigen Fahrzeugs, einem Rechtslenker, befand sich ein gelbes Kennzeichen mit schwarzer Schrift. Mutmaßlich handelt es sich um eine britische Zulassung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

