Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Baustelle

Übach-Palenberg (ots)

Eine Baustelle am Gürzelweg war in der Zeit von Dienstag (14. Dezember), 18 Uhr bis Mittwoch (15. Dezember), 11 Uhr, das Ziel unbekannter Personen. Diese drangen durch ein Fenster in den Wohnraum ein und entwendeten mehrere Baumaschinen, unter anderem einen Bohrhammer sowie ein Messgerät. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird noch ermittelt.

