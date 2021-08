Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Motorradfahrer kollidieren auf Acker

Zwei junge Kraftradfahrer verletzten sich am Montagabend bei einem Unfall am Künzelsauer Wartberg. Die beiden 21-jährigen Männer waren mit ihren Motocross Maschinen auf einem Acker unterwegs, als sich die beiden Motorräder berührten und die Fahrer stürzten. Rettungskräfte brachten die Männer in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass keines der beiden Fahrzeuge den notwendigen Versicherungsschutz und einer der beiden Fahrer keinen Führerschein, um das Motorrad zu führen, besaß. Auf beide Männer kommt nun eine Anzeige zu. An den Motorrädern entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

