Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Wer ist in den Graben gefahren?

Nach einem Unfall am Sonntagmorgen bei Bad Mergentheim sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können. Gegen 7 Uhr wurde der Polizei ein verunfallter Mercedes an der Kreuzung der B19 und der B290 gemeldet. Der Fahrer der C-Klasse hatte aus unbekannter Ursache ein Verkehrsschild umgefahren und war danach mit seinem Wagen im Straßengraben gelandet. Daraufhin muss der Fahrer aus dem Auto gestiegen sein und die Unfallstelle verlassen haben. Eine Fahndung der Polizei im Umfeld der Unfallstelle führte nicht zum Auffinden des Fahrers oder der Fahrerin. Bei dem Unfall entstanden Schäden in Höhe von rund 25.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Igersheim: Mann bei Unfall verletzt

Rettungskräfte brachten am Samstagmittag nach einem Unfall in Igersheim einen 28-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 50 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war gegen 13.45 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und übersah wohl an der Kreuzung mit der Talstraße den von rechts kommenden Ford des 28-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sich der Ford-Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Bei dem Unfall entstanden Schäden in Höhe von rund 7.000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Bad Mergentheim: Schockanrufer erbeuten hohe Summe Bargeld

Betrüger erbeuteten in der vergangenen Woche mehrere tausend Euro in Bad Mergentheim. Ein Mann hatte am Donnerstag ein Telefonat entgegengenommen, in dem der Anrufer ihm erzählte, er sei von der Polizei und ein Familienmitglied habe einen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine hohe Kaution bezahlen. Der Mann brachte die Summe auf und übergab sie an einen Abholer der Betrüger. Später stellte sich heraus, dass es nie einen Unfall gegeben hatte und der Mann auf eine Betrugsmasche von Unbekannten hereingefallen war. Weil es immer wieder zu solchen Anrufen kommt, gibt das Polizeipräsidium nochmals folgende Sicherheitshinweise:

- Die Polizei ruft nie unter der Notrufnummer 110 an. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Sprechen Sie mit Unbekannten nie über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Überprüfen Sie gegebenenfalls die Aussagen der Anrufer. - Verständigen Sie bei verdächtigen Anrufen oder wenn Sie sich unsicher sind die Polizei. Drücken sie dazu nicht die Rückruftaste, sie könnten sonst wieder bei den Betrügern rauskommen, sondern wählen selbst die gewünschte Telefonnummer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell