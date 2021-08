POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Buchener Daimlerstraße beschädigte am späten Samstagnachmittag eine unbekannte Person einen geparkten Mercedes. Der Wagen stand im Zeitraum zwischen 17.40 Uhr und 18 Uhr auf der unteren Ebene des Parkdecks auf Parkplatz Nummer 12. In diesem Zeitraum streifte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs den Mercedes und hinterließ Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum Verursacher machen können. Diese, insbesondere eine Frau die dem Fahrzeughalter zwei mögliche Verursacherkennzeichen mitteilte und ein Mann, der dabei beobachtet wurde, wie er den Schaden am Mercedes begutachtete, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Auseinandersetzung in Diskothek

Unbekannte verletzten in der Nacht auf Samstag zwei Männer in einer Buchener Diskothek. Ein 35- und ein 37-Jähriger waren als Gäste in der Lokalität in der Straße "Am Hohen Markstein", als es gegen 5 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit zwei unbekannten, russisch sprechenden Männern kam. Die Unbekannten schlugen und stießen die beiden Mitdreißiger und fügten ihnen Verletzungen zu, bevor sie unerkannt flüchteten. Einer der Unbekannten habe einen Bart getragen, der andere sei glattrasiert gewesen. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten und Hinweise auf die beiden Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell