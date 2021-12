Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Flucht eines Ladendiebs wurde durch Zeugen verhindert

Geilenkirchen (ots)

Nachdem ein 28-jähriger Mann aus Geilenkirchen am 15. Dezember (Mittwoch), gegen 13.15 Uhr, versucht hatte die Sicherungen von einer Spirituosenflasche zu entfernen und dabei beobachtet wurde, rannte er aus dem Geschäft. Auf der Flucht verlor er zwei weitere Flaschen, die er zuvor eingesteckt hatte. Der Täter schubste bei seiner Fluchtaktion einen Bürger zur Seite, der sich ihm in den Weg gestellt hatte, konnte anschließend aber von zwei weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an.

