Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes-Sprinter entwendet

Gangelt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 15. Dezember, zwischen 20 Uhr und 5 Uhr morgens, entwendeten unbekannte Täter von einem Gelände am Luisenring einen Orange farbenen Mercedes Sprinter an dem Kennzeichen mit Hamburger Kennung (HH-) angebracht waren.

