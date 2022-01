Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Parkendes Auto beschädigt

Borken (ots)

Eine böse Überraschung erwartete am Sonntag eine Autofahrerin in Borken-Weseke: Als sie zu ihrem geparkten Wagen kam, entdeckte sie auf der Beifahrerseite Lackschäden. Das Fahrzeug hatte zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr, an der Kreuzung Königsweg/Weidenweg gestanden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro; Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

