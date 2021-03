Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bad Driburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß in Bad Driburg zwischen einem Auto und einem Motorrad verletzte sich der Motorradfahrer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Montag, 29. März, gegen 17:45 Uhr, fuhr ein 17-Jähiger mit seinem Motorrad in Bad Driburg auf der Langen Straße stadtauswärts. Eine 32-jährige Frau fuhr mit ihrem Ford auf der Langen Straße stadteinwärts und beabsichtigte vor der Einmündung zum Rosenmühlenweg nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Kradfahrer. Der 17-Jährige verletzte sich bei der Kollision und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die insgesamt drei Insassen im Ford blieben unverletzt. Die Polizei leitete den Verkehr während der Unfallaufnahme einspurig an dem Unfallort vorbei. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mehr als 4000 Euro. /ell

