Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kollision im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag kam es, um 21:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer im Kreisverkehr Westerholter Straße / Paschenbergstraße. Ein 30-jähriger Fahrradfahrer aus Herten fuhr auf der Paschenbergstraße; er nutzte die Fahrbahn. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kollidierte er mit dem Auto eines 19-jährigen Herteners und stürzte. Der leicht verletzte Zweiradfahrer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Der Autofahrer war zuvor auf der Westerholter Straße unterwegs. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell