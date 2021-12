Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Einmündungsbereich

Recklinghausen (ots)

Im Einmündungsbereich Bergknappenstraße/ Schieferbank kam es gestern, um 11.20 Uhr, zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Recklinghäuser. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen war auf der Schieferbank in Richtung Bergknappenstraße unterwegs. Zu gleichen Zeit fuhr ein 82-jähriger Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg der Bergknappenstraße in Richtung Alte Grenzstraße. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall. Der 82-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

