Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf der Bundesstraße 27

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Ludwigsburg nachdem es am Mittwoch gegen 17.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 27 und der Friedrichstraße in Ludwigsburg zu einem Unfall kam. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Friedrichstraße aus Richtung der Keplerstraße kommend. Im Kreuzungsbereich mit der B 27 soll der Unbekannte trotz rot zeigender Ampel und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtungen geradeaus in Richtung Oßweil in die Kreuzung eingefahren sein. Ein 30 Jahre alter VW-Lenker, der die Kreuzung ordnungsgemäß befuhr, musste in der Folge stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine 34-jährige Ford-Lenkerin erkannte dies nicht mehr rechtzeitig und fuhr dem VW auf. Der Unbekannte, der vermutlich einen weißen PKW lenkte, setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei, Tel. 07141 18-5353, bittet um weitere Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker.

