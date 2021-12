Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Brand in Mehrfamilienhaus - Mutmaßlicher Brandstifter in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Am Morgen des 06.12.2021 kam es zu einem Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Westfalenstraße in Marl. Die Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung richten sich gegen einen 34-jährigen Mann aus Marl, der vorübergehend mit seiner Lebensgefährtin in der Wohnung eines Familienangehörigen in dem Haus unterkommen war.

Bereits am Vorabend kam es zu einem Streit zwischen dem Beschuldigten und seiner 44-jährigen Lebensgefährtin, zu dem die Polizei gerufen wurde. Der Beschuldigte verbrachte daraufhin die Nacht im Polizeigewahrsam und suchte nach seiner Entlassung am nächsten Morgen wiederum die Wohnung an der Westfalenstraße auf. Nach einem weiteren Streit legte der Beschuldigte einen Brand im Keller des Hauses und flüchtete vom Tatort. Der Beschuldigte konnte kurz darauf in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen.

Bei dem Brand wurden mehrere Hausbewohner mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation verschiedenen Krankenhäusern zugeführt. Alle Personen konnten diese nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Beschuldigte wurde heute (07.12.2021) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete.

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Staatsanwalt Owusu-Ankomah

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Kriminalhauptkommissar Klaver

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell