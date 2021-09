Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: In Wohnung eingedrungen - Schmuck und Bargeld entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Donnerstag drangen unbekannte Täter unberechtigt in eine Wohnung im Stadtteil Neckarau ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 18 Uhr verschafften sich die Einbrecher auf bislang unklare Art und Weise Zugang zu der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Unter den Weiden" und durchsuchten die Wohnräume nach stehlenswerten Gegenständen. Dabei stießen sie auf den Schmuck und das Bargeld und ließen es mitgehen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

