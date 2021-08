Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Ereignisreicher Sonntag

Bottrop (ots)

(Li) Der erste Sonntag im August bescherte Feuerwehr und Rettungsdienst in Bottrop ein ereignisreiches Einsatzgeschehen. Gleich zweimal kam es zu einem PKW - Brand auf den Autobahnen rund um Bottrop. Auf der Autobahn 31 geriet um ca. 12:40 Uhr ein PKW mit 4 Insassen in Brand. Alle Insassen konnten unverletzt das Fahrzeug verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen löschte den Brand, die Berufsfeuerwehr sicherte die Einsatzstelle. Die Anfahrt zur Einsatzstelle erfolgte, trotz der momentanen Baustellensituation, ohne Verzögerungen. Gegen 13:15 Uhr wurde ein weiterer PKW - Brand, diesmal auf der A 2, Fahrtrichtung Oberhausen, gemeldet. 3 Insassen konnten hier das brennende Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Motorbrand konnte durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr schnell abgelöscht werden, so dass ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindert werden konnte. Um 14:15 Uhr verunfallte auf der Kirchhellenerstr. eine 53-jährige Motorradfahrerin. Vermutlich durch Unachtsamkeit touchierte sie ein haltenden PKW und stürzte so unglücklich, dass sie mit einem Rettungswagen und notärztlicher Begleitung in eine Gelsenkirchener Fachklinik transportiert werden musste. Kurz vor 16:00 Uhr ging über den Notruf 112 die Meldung in der Leitstelle ein, dass auf der Halde Haniel ein Mountainbiker so schwer gestürzt sei, dass er sich nicht mehr aus eigener Kraft retten könne. Notarzteinsatzfahrzeug, Rettungswagen und ein Hilfeleistungsfahrzeug wurden zur Unfallstelle entsandt. Erschwerend war hier, dass der Anrufer den genauen Unfallort nicht eindeutig benennen konnte. Durch Inanspruchnahme einer Handyortung und durch anwesende Helfer, die Einsatzkräfte einwiesen, fanden die Einsatzkräfte zum Verunfallten. Da der verunfallte Mountainbiker sich in unwegsamen Gelände befand, gestalte sich auch der Transport zum Rettungsmittel schwierig. Aufgrund der festgestellten Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Der Rettungshubschrauber landete in der Nähe des Fundortes, nahm den 52-jährigen Patienten auf und transportierte diesen anschließend ebenfalls in eine Gelsenkirchener Fachklinik.

