Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Fernsehgerät fängt Feuer

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Bottrop, gegen 15:45 Uhr, über den Notruf 112 alarmiert. Eine Passantin hatte eine Rauchentwicklung aus einem mehrgeschossigen Wohngebäude an der Johannesstr. wahrgenommen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass schwarzer Brandrauch aus einem Fenster des eingeschossigen Anbaus drang. Die vorgehenden Trupps schafften sich gewaltsamen Zugang zum Brandraum. Im Wohnzimmer war ein Fernsehgerät in Brand geraten. Die Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Boy konnten das Feuer schnell bekämpfen. Der Brandrauch hatte allerdings so massive Schäden verursacht, dass die Wohnung zunächst nicht bewohnbar ist. In der Wohnung befanden sich keine Personen, so dass glücklicherweise nur Sachschaden zu beklagen ist. Um 16:30 Uhr waren alle Einsatzfahrzeuge wieder am Standort.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell