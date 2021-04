Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) Feuerwehreinsatz nach Fahrzeugbrand (07.04.2021)

Stockach, Landkreis Konstanz (ots)

Bei einem Brand, zu welchem es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Hinterhof einer Felgenwerkstatt in der Alemannenstraße gekommen ist, sind mehrere Autos und ein Wohnwagen teils total beschädigt worden. Kurz vor 23 Uhr meldeten Anwohner einen Fahrzeugbrand im Bereich der Alemannenstraße. Die mit einem Löschzug zusammen mit der Polizei eintreffende Feuerwehr Stockach stellten dann fest, dass vier Autos und ein Wohnwagen zum Teil in Vollbrand standen. Die Feuerwehr konnte die brennenden Fahrzeuge schließlich löschen, jedoch nicht verhindern, dass diese mit mehreren 10.000 Euro total beschädigt wurden. Auch ein angrenzendes Buschwerk wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe des Brandes steht noch nicht fest. Personen oder Gebäude kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die notwendigen Ermittlungen zu der noch nicht feststehenden Brandursache aufgenommen.

