Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Roter Mercedes Sprinter gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Lippetal (ots)

In der Nacht zu Freitag (21. Mai) wurde zwischen 22.30 Uhr und 06.15 Uhr ein roter Mercedes-Benz, Sprinter, mit dem Kennzeichen SO-BR 200 in der Straße "Auf dem Büld" in Herzfeld entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell