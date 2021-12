Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Marlerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 70-jährige Marlerin erlitt schwere Verletzungen bei einem Unfall auf der Hervester Straße. Ein 34-jähriger Autofahrer aus Marl bog von der Matthias-Claudius-Straße nach rechts auf die Hervester Straße ab und kollidierte dabei mit der älteren Dame, die gerade die Hervester Straße an der dortigen Ampel querte. Die 70-Jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes. Ein Rettungswagen fuhr die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. Die Hervester Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Unfall ereignete sich am Montagabend, gegen 18.20 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell