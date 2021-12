Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fußgänger von Auto erfasst

Recklinghausen (ots)

An der Marienstraße kam es am heutigen Morgen, gegen 07.15 Uhr, zu einem Unfall. Ein Fußgänger erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Eine 44-jährige Autofahrerin war auf der Marienstraße in Richtung Merveldtstraße unterwegs. Dann bog sie nach links auf die Overbergstraße ab. Dabei kollidierte sie mit einem 63-jährigen Fußgänger, der die Overbergstraße in Richtung Ziegeleistraße querte. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Recklinghausen. Zu einem möglichen Sachschaden liegen aktuelle keine Angaben vor.

