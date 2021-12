Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Recklinghausen (ots)

Nach drei Raubdelikten im Bereich des Bahnhofs konnte die Polizei nun in zwei Fällen Tatverdächtige ermitteln.

In dem Fall vom 23.11.2021 handelt es sich um zwei Jugendliche aus Nottuln, 13 und 14 Jahre alt.

Am 12.11.2021 waren nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls zwei Jugendliche - im Alter von 16 Jahren - tätig. Die beiden kommen aus Haltern am See.

Ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Fällen konnte bislang nicht erkannt werden. Ob die Jugendlichen auch für den Fall vom 11.11.2021 verantwortlich sein könnten, ist noch Teil der laufenden Ermittlungen. Die Ermittler kamen den Jugendlichen aufgrund von Zeugenaussagen auf die Spur, nachdem in den Medien von den Taten berichtet und nach Zeugen gesucht wurde.

Hier die Links zu den Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5081448 (Fall vom 23.11.2021) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5071107 (Fall vom 12.11.2021) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5070424 (Fall vom 11.11.2021)

