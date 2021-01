Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Graffiti an Impfzentrum in Pasewalk, LK V-G

PasewalkPasewalk (ots)

Am 08.01.2021 zwischen 21:45 Uhr und 22:45 Uhr brachten unbekannte Täter an einer Tür des Impfzentrums in Pasewalk mittels grüner Farbe zweimal den Schriftzug "FCH" an. Die Maße der beiden Schriftzüge betrugen insgesamt 40 cm Breite und 30 cm Höhe. Die besprühte Metalltür befindet sich auf der Rückseite des Impfzentrums.

Trotz umgehend eingeleiteter Nahbereichsfahndung konnten bisher keine Tatverdächtigen festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100,00 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973 220 0, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Im Auftrag Christian Lentzner Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell