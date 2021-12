Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fußgänger angefahren - Polizei sucht Autofahrer/in

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer oder einer Autofahrerin, der bzw. die am Montagmorgen auf der Burgsdorffstraße einen Fußgänger angefahren hat. Ein 27-jähriger Mann aus Dorsten überquerte gegen 6 Uhr die Straße in der Nähe der Schachtstraße. Dabei wurde er von einem dunklen Auto erfasst, das offensichtlich ohne Licht in Richtung Marxstraße unterwegs war. Der Fußgänger stürzte und wurde leicht verletzt. Der junge Mann meldete den Unfall erst einen Tag später der Polizei. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Die Polizei sucht in erster Linie den Fahrer bzw. die Fahrerin. Aber auch Zeugen werden gesucht, die den Unfall möglicherweise mitbekommen haben und/oder Hinweise auf das Fahrzeug geben können. Das Verkehrskommissariat der Polizei ist unter der Tel. 0800/2361 111 erreichbar.

