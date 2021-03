Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Rheine (ots)

Im Oktober hat es einen besonders schweren Fall des Diebstahls in einer Spielothek gegeben. Vier unbekannte Männer betraten am 27.10.2020 gegen 18.05 Uhr nacheinander das Ladenlokal. Dort haben dann zwei der Männer die Aufsicht abgelenkt, indem sie sich ein Spiel erklären ließen. Die beiden anderen Täter begaben sich in der Zwischenzeit zum Zigarettenautomaten und entwendeten daraus Zigaretten. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung wird nun mit Fotos nach den vier Männern gefahndet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/rheine-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell