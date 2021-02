Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Schadstoffware statt Paket - Kriminalpolizei warnt vor betrügerische SMS

Gießen (ots)

Landkreis Gießen:

In den vergangenen Tagen konnte im Landkreis Gießen vermehrt eine neue Betrugsmasche festgestellt werden. Mindestens dreizehn Besitzer von Mobiltelefonen erhielten eine SMS mit folgendem Inhalt: "Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es! Anschließend folgt ein Link zum Bestätigen.

Achtung! Diese Nachricht stammt von keinem echten Paketzusteller! Mittels diesem Link installieren die Betrüger häufig automatisch eine Schadstoffsoftware auf dem Handy, die unbemerkt sensible Daten weitergibt. Auch ermöglicht die Software, dass wie in einem Schneeballsystem eine Flut von weiteren SMS an die auf dem Handy gespeicherten weiterverbreitet wird, In einzelnen Fälle können aber auch Abos abgeschlossen oder das Guthaben von Prepaid-Karten auf andere Weise in Anspruch genommen werden.

Verhaltenshinweise:

- Klicken Sie auf keinen Fall auf Links, die von unbekannten Absendern und unerwartet zugestellt werden

- Ist der Absender bekannt, fragen sie nach, was sich hinter dem Link verbirgt und ob der Versand beabsichtigt war

- Bestätigen Sie keine Installation von fremden Apps auf Ihrem Handy

- Aktivieren Sie, sofern möglich, die Drittanbietersperre (in den Einstellungen des Mobiltelefons)

- Wenn Sie bereits geklickt haben, schalten Sie in Ihren Flugmodus und informieren Ihren Provider

- Achten Sie auf ungewöhnliche Belastungen auf ihren Rechnungen und Konto! Wenn ja, dann erstatten Sie Anzeige bei Ihrer Polizei

Weitere Tipps und Infos finden sie auf unserer Internetseite: https://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/bd4/broker.jsp?uCon=37f7083f-608f-6771-853f-3994085fe1c4&uTem=bff71055-bb1d-50f1-2860-72700266cb59&uMen=bd470ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell