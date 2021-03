Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit zwei Pkw, eine Schwerverletzte

Lengerich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Aldruper Damm sind am Montag (15.03.21) gegen 08.05 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Eine 27-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Drei Kinder im Alter zwischen sieben und neun Jahren, die sich in dem anderen Auto befanden, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnten jedoch unverletzt wieder entlassen werden. Auch der 41-jährige Fahrer des zweiten Wagens blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 27-Jährige aus Lengerich mit ihrem Smart auf dem Aldruper Damm in nördliche Richtung. Die Kreuzung mit den Straßen Wüstenei / Am Feldweg wollte sie geradeaus überqueren, um weiter auf dem Aldruper Damm zu fahren. Dabei missachtete die Frau offenbar die Vorfahrt eines 41-jährigen Autofahrers aus Lengerich, der mit seinem BMW die Straße Wüstenei in Richtung Am Feldweg befuhr. In der Kreuzungsmitte kam es zur Kollision, wobei die 27-Jährige sich schwere Verletzungen zuzog. Beide Pkw wurden abgeschleppt. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 11.800 Euro.

