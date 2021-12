Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (466/2021) Firmenwagen in Rosdorf mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Rosdorf, Am Flüthedamm

Nacht zu Freitag, 10. Dezember 2021

ROSDORF (jk) - In der Nacht zu Freitag (10.12.21) haben Unbekannte in Rosdorf (Landkreis Göttingen) den Firmenwagen eines Mannes aus Bad Lauterberg an der Fahrerseite mit blauer Farbe besprüht. Der weiße VW Passat stand in der Straße "Am Flüthedamm" auf einem Parkstreifen. Von den Sachbeschädigern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell