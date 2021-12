Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (464/2021) "Corona-Kritiker"-Aufzug mit anschließender Kundgebung in Herzberg - Polizei zählt 80 Teilnehmer

Göttingen (ots)

Herzberg, Juessee und Marktplatz

Montag, 20. Dezember 2021, 18.30 Uhr bis 19.10 Uhr

HERZBERG (hf) - Am heutigen Montag (20.12.2021) fand erneut in Herzberg (Landkreis Göttingen) eine versammlungsrechtliche Aktion von Kritikern der Corona-Politik statt. Rund 80 Personen hatten sich gegen 18.30 Uhr nach Aufrufen in den sozialen Medien am Juessee im Bereich des Skaterplatzes eingefunden, um unter dem Motto "Gesellschaftliche Spaltung - Nicht mit uns! Lasst uns ein Zeichen setzen!" zu demonstrieren. Viele der Teilnehmenden hatten Kerzen und Lichter dabei.

Nach Bekanntgabe der Versammlungsauflagen und des Hygienekonzeptes durch die Versammlungsleiterin und die Einsatzleitung der Polizei zogen die Teilnehmenden über die Rathausstraße zum Marktplatz.

Während der rund 20-minütigen Abschlusskundgebung gab es einige Lied- und Redebeiträge. Um 19.10 Uhr endete die Versammlung.

"Unser Einsatz beschränkte sich auf verkehrsregelnde Maßnahmen sowie auf die Überwachung der Abstands- und Hygieneregeln. Alles verlief absolut störungsfrei und ohne Vorkommnisse.", stellte Einsatzleiter Heiko Fette am Ende fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell