Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Einbruch in Wohnhaus

Südlohn (ots)

Einbrecher sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Südlohn-Oeding eingedrungen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 08.00 Uhr, und Sonntag, 15.00 Uhr, gewaltsam Zugang: Um in das Haus an der Wagnerstraße zu kommen, hatten sie eine Terrassentür aufgehebelt. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Wie berichtet, war es ebenfalls zwischen Samstag und Sonntag zu einem Einbruch in ein Haus an der nahegelegenen Fürst-zu-Salm-Horstmar-Straße gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell