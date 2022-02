Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen Mauer gefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Aus dem Fundament gerissen hat der Aufprall eines Autos am Montag eine Grundstücksmauer in Bocholt. Zeugenangaben zufolge war ein weißer Kastenwagen gegen die Einfriedung geprallt. Das Geschehen spielte sich gegen 17.30 Uhr an der Kreuzstraße ab. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell