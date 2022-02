Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kurze Flucht mit gestohlenem Auto

Bocholt (ots)

Schnell aufgeklärt hat die Polizei in Bocholt einen Autodiebstahl: Das am Dienstagmorgen gestohlen gemeldete Fahrzeug war den Beamten einer Funkstreife noch am gleichen Vormittag auf der Franzstraße entgegengekommen.

Der PKW der Marke Smart hatte in einer Tiefgarage an der Dinxperloer Straße gestanden, wo es zu der Tat gekommen war. Dort hatten Unbekannte auch vergeblich versucht, ein anderes Auto aufzubrechen. Zudem hatten die Täter ein Fahrrad aus der Tiefgarage gestohlen, und aus einem mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeug fehlten eine Fahrradtasche und ein Kompressor.

Die Besatzung eines Streifenwagens sah wenig später das gestohlene Auto auf der Franzstraße. Die Beamten wendeten und gaben dem Fahrer Zeichen, anzuhalten. Dieser flüchtete jedoch, kam aber nicht weit: Auf der Industriestraße streifte das Fahrzeug einen Baum und blieb im Grünstreifen liegen.

Die zwei Insassen, ein 22-jähriger Bocholter und ein 16-Jähriger aus Rhede, ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht; die Polizeibeamten konnten sie jedoch stellen und festnehmen. Dabei leistete einer der beiden polizeibekannten Tatverdächtigen Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht; dieser konnte seinen Dienst fortsetzen. In dem sichergestellten Fahrzeug fand sich auch noch das gestohlen gemeldete Fahrrad. Die Ermittlungen dauern an.

