Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auto aufgebrochen und Gerätschaften gestohlen

Rhede (ots)

Diebe hatten es in den vergangenen Tagen in Rhede auf Werkzeug abgesehen. Die Täter brachen die Tür eines Pkws auf, der an der Berta-Landau-Straße stand. Aus dem Inneren entwendeten sie die Gerätschaften. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 13.00 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell