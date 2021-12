Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Rhens (ots)

Am Dienstag, den 21.12.2021, kam es um 07:30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad in der Hochstraße in Rhens, Höhe Koblenzer Tor. Das unfallbeteiligte Motorrad flüchtete nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Rathaus. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Boppard oder telefonische Meldungen unter der 06742 8090.

