POL-DU: Rheinhausen/Wanheimerort: Frontalunfall auf dem Rhein

Bei der Ausfahrt aus dem Hafen "Rheinhausen" ist am Dienstagabend (26. Oktober, 21:30 Uhr) ein Gütermotorschiff mit einem den Rhein in Richtung Düsseldorf fahrenden Tankmotorschiff frontal zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Beide Schiffe waren zwar nach dem Unfall weiterhin schwimmfähig, weiterfahren konnten sie aber nicht: Der Tanker war zu stark beschädigt und das Gütermotorschiff hatte zu wenig Besatzungsmitglieder an Bord.

