Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Steine von Autobahnbrücke schmeißen - kein Kavaliersdelikt!

Duisburg (ots)

Wer Steine von Brücken auf Autobahnen schmeißt, macht sich strafbar - er gefährdet damit unter Umständen sogar das Leben von Menschen. Mit Glück ist im folgenden Fall ein Autofahrer mit einem Blechschaden davon gekommen: Unbekannte Kinder haben am Montag (27. Oktober) gegen 13:20 Uhr einen Gegenstand von der Brücke an der Hufstraße auf die A59 geworfen. Sie trafen die Fahrertür eines roten Opel Astra und machten sich aus dem Staub. Die eingesetzten Polizisten erstatteten eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Kripo sucht Zeugen, die die etwa sechsköpfige Gruppe gesehen hat. Ein Kind soll eine blaue und ein anderes eine rote Jacke getragen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell