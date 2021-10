Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Container auf Schulhof angezündet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Halberstädter Straße

24.10.2021, 18.30 Uhr

Am Sonntagabend wurde durch einen aufmerksamen Zeugen der Brand eines Müllcontainers auf dem Schulgelände in der Halberstädter Straße gemeldet.

Der Zeuge war auf dem Heimweg, als er gegen 18.30 Uhr Feuerschein und starke Rauchentwicklung aus einem Absetzcontainer auf dem Schulhof bemerkte und unverzüglich die Feuerwehr alarmierte.

Diese traf wenige Minuten später zeitgleich mit der Polizei auf dem Gelände ein und begann unverzüglich mit den Löscharbeiten.

Nachdem die Flammen gelöscht waren nahmen die Ermittler der Polizei die Untersuchungen zur Brandursache auf. Wie hoch der dabei entstandene Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von Brandstiftung aus und hoffen darauf, dass Zeugen zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr verdächtige Personen auf dem Schulgelände und an dem betroffenen Container beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell