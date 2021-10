Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw-Führer alkoholisiert und ohne Führerschwein unterwegs

Wolfsburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Samstagabend gegen 20.30 Uhr einen Pkw, der in Schlangenlinien geführt wurde und beinahe mehrmals von der Fahrbahn abgekommen war. Eine anschließende Kontrolle des Pkw in der Rabenbergstraße ergab, dass dieser von einem 25jährigen Gifhorner geführt wurde. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der Gifhorner nicht im Besitz eines solchen ist. Es wurden zwei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

