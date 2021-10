Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Lieferfahrzeug vor Schnellimbiss entwendet

Helmstedt (ots)

Am 23.10.2021, zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr, wurde ein grüner VW Golf 3 vor einem Schnellimbiss aus der Marktstraße in Königslutter entwendet. Die Polizei Königslutter sucht Zeugen, die um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachliche Hinweise nimmt die Polizei in Königslutter unter 05353/941050 entgegen.

