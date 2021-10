Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 29-Jähriger mit abgefahrenen Reifen unterwegs - BMW landet auf dem Dach

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heßlinger Straße

23.10.2021, 08.10 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kraftfahrzeugführer und einem schrottreifen BMW ereignete sich am Samstagmorgen auf dem Zubringer der Berliner Brücke.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei und Aussagen von Zeugen befuhr ein 29 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Wolfsburg gegen 08.10 Uhr mit seinem BMW 520i die Heßlinger Straße aus Richtung Allessandro-Volta-Straße in Richtung Berliner Brück. Auf dem Zubringer der Heßlinger Straße zur Berliner Brücke wollte er auf die Berliner Brücke einfahren. Aufgrund mangelnder Profiltiefe und feuchter Fahrbahn kam er in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte nach rechts in die Leitplanke und überschlug sich mehrfach bevor er auf dem Dach zu liegen kam.

Hierbei wurde der 29 Jahre alte Fahrzeugführer schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht werden. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung des Verletzten und des Fahrzeugs war der Zubringer der Heßlinger Straße zur Berliner Brücke für gut eine Stunde, bis 09.17 Uhr, voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell