POL-WOB: Wohnungseinbruch - Täter entwendet Konserven und Mikrowellenessen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Wilhelmstraße

21.10.2021, 07.45 Uhr - 10.00 Uhr

Mächtigen Hunger hatte anscheinend ein Einbrecher, der am Donnerstagvormittag in eine Wohnung in der Wilhelmstraße einbrach.

Nach polizeilichen Erkenntnissen gelangte der unbekannte Täter am Donnerstagmorgen zwischen 07.45 Uhr und 10.00 Uhr möglicherweise unter einem Vorwand in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Er begab sich zu der tatbetroffenen Wohnung und öffnete mit brachialer Gewalt die Wohnungstür.

Anschließend betrat er die Wohnung und entwendete neben der EC Karte des Mieters auch noch 16 Konservendosen und diverse Mikrowellenmahlzeiten.

Insgesamt dürfte ein Schaden von rund 300 Euro entstanden sein. Danach verließ er den Ort des Geschehen und flüchtete unerkannt.

Die Polizei ist sich sicher, dass der Täter eine große Tragetasche oder Karton mit sich geführt haben muss, um seine Beute abtransportieren zu können. Von daher hoffen die Ermittler darauf, dass Nachbarn oder Anwohner eine verdächtige Person beobachtet oder ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache am Burgplatz, Rufnummer 05352/95105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell