Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Willy-Brandt-Platz

21.10.2021, 02.00 Uhr - 04.00 Uhr

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen in eine Gaststätte am Willy-Brandt-Platz eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geschah die Tat zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr. Eine Angestellte hatte um 04.00 Uhr die Gaststätte betreten wollen, dabei eine zerstörte Fensterscheibe bemerkt und sofort die Polizei alarmiert.

Die Ermittler nahmen den Tatort auf und stellten fest, dass die Unbekannten zunächst gewaltsam die Fensterscheibe zerstört haben und so ins Innere der Lokalität gelangt sind. Aus einem Nebenraum entwenden sie ein noch zu ermittelnde Menge Münzgeld, 2 Mobiltelefone und eine Flasche Alkohol. Danach flüchteten die Täter und verschwanden unerkannt im Dunkel der Nacht.

Ob noch weiter Dinge entwendet wurden und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die weiteren Ermittlungen ergeben.

Die Polizei hofft dennoch auf Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell