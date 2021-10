Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sturm Ignaz fegt über Wolfsburg - 2 Fahrzeuge vom umgestürzten Baum zerstört - junge Frau leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Eichelkamp, Hochring

21.10.2021, 07.00 Uhr

Sturm Ignaz hat auch in Wolfsburg Schäden hinterlassen. Gegen 07.00 Uhr knickte der Sturm einen Baum an der Straße Hochring um. Der Baum fiel dabei über die gesamte Fahrbahnbreite und begrub zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge unter sich.

Die 20 Jahre alte Fahrzeugnutzerin eines Ford K hatte dabei einen Schutzengel. Als die junge Frau das Fahrzeug verließ verfehlte der umfallende Baum sie dabei nur wenige Zentimeter. Lediglich ein Ast traf sie dabei am Kopf. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Beobachtung und weiterer Untersuchung ins Klinikum verbracht.

Der Ford K der 20-Jährigen erlitt dabei einen Totalschaden, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das zweite Fahrzeug ein Skoda Fabia, einer 56 Jahre alten Wolfsburgerin stand auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite und trug einige Beulen im Frontbereich davon. Die Polizei sperrte für den Rettungseinsatz die Straßen Hochring und Stadtwallstraße in beide Fahrtrichtungen. Die Berufsfeuerwehr Feuerwehr zerlegte den Baum und räumte die Fahrbahn, die gegen 07.30 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte.

