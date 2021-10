Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Stühle und Tische vor Bistro angezündet - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Korrekturmeldung: "unbekannte haben am DIENSTAGABEND ...)

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße

19.10.2021, 22.30 - 23.25 Uhr

Unbekannte haben am Dienstagabend in der Neumärker Straße Stühle und Tische eines dortigen Bistros angezündet. Dass es dabei nur bei Sachschaden blieb ist der schnellen und umsichtigen Reaktion von Zeugen und dem beherzten und umsichtigen Eingreifen der Feuerwehr Helmstedt zu verdanken.

Gegen 23.25 Uhr hatten mehrere Zeugen Rauch in der Neumärker Straße bemerkt. Als sie nachschauten bemerkten sie, wie die aus Rattan bestehenden Stühle und Tische vor einem dortigen Bistro, in Höhe der Marktpassage in Flammen standen.

Das Mobiliar stand unter einem etwa 12 m x 3 m großen Kunststoffpavillon, der durch die Hitze schon in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Die alarmierte Feuerwehr traf wenige Minuten später zusammen mit der Polizei vor Ort ein. Die Brandbekämpfer zogen sofort die brennenden Möbel unter dem Pavillon hervor um ein weiteres Übergreifen des Feuers zu verhindern. Danach konnten die brennenden Tische und Stühle abgelöscht werden.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittler gehen hierbei von Brandstiftung aus und haben ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet.

Die Beamten hoffen dabei auf Zeugen, die im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr und 23.25 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell