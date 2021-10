Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Eigentümer von Mountainbike gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

26.08.2021, 15.30 Uhr

Bereits am Donnerstag, den 26.08.2021, wurde gegen 15:30 Uhr durch Polizeibeamte im Rahmen von Ermittlungen ein Mountainbike, der Marke Serious, Typ Rockville Street, Farbe blau-schwarz sichergestellt. Das Fahrrad war in der Porschestraße, in Höhe des ZOB mit einem Zahlenschloss gesichert abgestellt gewesen. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Ein Eigentümer konnte bislang nicht ermittelt werden. Derjenige, der sein Fahrrad vermisst und einen Eigentumsnachweis oder die Zahlenkombination für das Schloss nachweisen kann, möchte sich bitte bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell